Житель Челябинска умер во время футбольного матча

В Челябинске произошла трагедия. Сообщается, что во время матча по мини-футболу скончался мужчина.
Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину. Россиянину было 45 лет, передает URA.ru. Обстоятельства выясняются.
В Челябинске произошла трагедия. Сообщается, что во время матча по мини-футболу скончался мужчина.
Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину. Россиянину было 45 лет, передает URA.ru. Обстоятельства выясняются.
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