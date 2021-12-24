В тире Томска обнаружили два трупа

В одном из томских тиров произошла трагедия. Предположительно, 26-летний посетитель убил из пистолета "Глок" 44-летнего инструктора. Он выстрелил мужчине в живот, а затем покончил жизнь самоубийством. Как сообщает телеканал "360", на месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Также есть информация, что на телефон самоубийцы обнаружили странное видео, сделанное незадолго до посещения тира. На кадрах молодой человек довольно сумбурно рассказывает о своих проблемах. Полиция подозревает, что у него были психические расстройства.