В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером

Житель подмосковного Долгопрудного совершил тяжкое преступление. По информации прессы, мужчина убил своего брата гвоздодером.
После этого злоумышленник расчленил тело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемый на данный момент задержан.
Житель подмосковного Долгопрудного совершил тяжкое преступление. По информации прессы, мужчина убил своего брата гвоздодером.
После этого злоумышленник расчленил тело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Подозреваемый на данный момент задержан.
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