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Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском

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Полицейские Ростовской области вычислили нарколабораторию, которую содержал 44-летний житель Октябрьского района под Новочеркасском. В своем частном доме "агроном" выращивал коноплю в специально оборудованной лаборатории.

Как сообщает "Царьград", после захвата здания силовики обнаружили 30 горшков с "дурью". Всего, по примерным подсчетам, ростовчанин вырастил около полутора килограммов наркотика. Задержанный заявил, что выращивал каннабис для личного употребления. На мужчину завели уголовное дело.

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24 ноября 2021, 14:16 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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