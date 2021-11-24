Ростовская полиция вычислила нарколабораторию под Новочеркасском

Полицейские Ростовской области вычислили нарколабораторию, которую содержал 44-летний житель Октябрьского района под Новочеркасском. В своем частном доме "агроном" выращивал коноплю в специально оборудованной лаборатории.
Как сообщает "Царьград", после захвата здания силовики обнаружили 30 горшков с "дурью". Всего, по примерным подсчетам, ростовчанин вырастил около полутора килограммов наркотика. Задержанный заявил, что выращивал каннабис для личного употребления. На мужчину завели уголовное дело.