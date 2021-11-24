В Хабаровске ФСБ поймала спонсировавшего террористов иностранца

Сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю задержали выходца из Средней Азии, который спонсировал террористов. 26-летний мужчина добровольно передавал деньги группировке "Джебхат ан-Нусра"*. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает телеканал "360", ФСБ удалось установить личности еще четырех человек, знавших о преступлении. Соотечественники иностранца не сообщили о незаконных действиях правоохранителям, в итоге на них тоже завели дела.
*"Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая группировка.