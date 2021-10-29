В Орехово-Зуевском округе поймали наркоторговца

В Орехово-Зуевском округе задержали наркоторговца. При себе у злоумышленника был телефон с координатами закладок.
С помощью полученных данных удалось найти множество свертков с веществом, которое отправили на экспертизу. Позже в доме у подозреваемого были найдены расфасованные наркотики. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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