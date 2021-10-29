В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании торгового центра

В Екатеринбурге произошел серьезный инцидент. Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о минировании местного торгового центра.
Оперативные службы города оповещены о случившемся, передает URA.ru. Обстоятельства выясняются.
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