В Красноярске подозреваемый в мошенничестве мужчина ударил ножом полицейского

В Красноярске мужчина ударил ножом сотрудника правоохранительных органов. Уточняется, что злоумышленник оказал сопротивление при задержании.
RT отмечает, что гражданин является подозреваемым в деле о мошенничестве. Теперь злоумышленнику предстоит ответить по закону за совершение более тяжкого преступления, передает телеканал "360".
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