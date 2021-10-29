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Кемеровский суд вынес приговоры руководству ТЦ "Зимняя вишня"

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В Кемерове суд вынес приговоры по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Главной обвиняемой была названа Юлия Богданова, бывший директор компании, владевшей торговым центром.

По данным телеканала "360", Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Также в места лишения свободы отправится ряд других людей, причастных к трагедии. Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел в конце марта 2018 года. Жертвами пожара стали 60 человек.

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Автор: 29 октября 2021, 09:40 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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