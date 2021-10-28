Бомж-рецидивист зарезал жителя Новосибирска

В Новосибирске на остановке общественного транспорта "Гусинобродское шоссе" прохожие обнаружили мужчину с ножевым ранением. Они вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.
Как установило следствие, потерпевший поругался с другим человеком, началась драка. Позднее оппонент вернулся на останову и дважды ударил его ножом в спину.
Как сообщает "Царьград", нападавшим оказался мужчина без определенного места жительства, который 40 лет провел в местах лишения свободы. Рецидивиста задержали, он признал вину.
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