Житель Подольска совершил серию краж из магазина электроники

Житель Подольска совершил серию грабежей и краж вместе с подельником. Уточняется, что злоумышленники похищали технику из магазина электроники.
Один из подозреваемых на данный момент задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". Второй преступник объявлен в розыск.
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