В Екатеринбурге подростки избили полицейского

В Екатеринбурге подростки накинулись на майора полиции, когда тот возвращался домой. Он был одет в гражданскую одежду. Трое молодых людей подловили мужчину около подъезда, брызнули ему в лицо газовым баллончиком и побили.
О случившемся в полицию сообщила жена потерпевшего. Как сообщает VSE42.RU, личности нападавших установлены. Их уже задержали.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
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