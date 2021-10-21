Проститься с убитой в Вологде 9-летней девочкой пришло полгорода

На днях жителей Вологды потрясла новость о б исчезновении девятилетней школьницы. Девочку последний раз видели около местного ларька вместе с подружкой. По версии следователей, после этого к школьнице подошла неизвестная женщина и пригласила ее к себе домой.
Уже в квартире она убила ребенка и скрылась с места преступления. Женщина уехала из региона, полиция сняла ее с поезда в Карелии. Как сообщает Пятый канал, подозреваемую заключили под стражу до 18 декабря.
21 октября в Вологде проходит церемония прощания с погибшей школьницей. Проститься с девочкой пришло огромное количество местных жителей.
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