Пенсионер расстрелял полицейского в Брянске

Житель поселка Белые Берега в Брянской области объявлен в розыск после того, как выстрелил в участкового. Как сообщает телеканал "360", мотивом произошедшего может быть месть за жену. Стрелком оказался ранее судимый 68-летний Валерий Цуканов.
У пострадавшего полицейского диагностировали ранение плеча, живота и поясницы. Мужчина рассказал, что ранее привлек жену Цуканова к административной ответственности за торговлю самогоном. Супруга подозреваемого заявила, что у него последнее время начали проявляться проблемы с психикой.
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