В котельной Екатеринбурга прогремел взрыв

В Екатеринбурге на улице Гурзуфская прогремел взрыв. Предположительно, это случилось в котельной. О происшествии сообщили очевидцы, они прислали видео с хлопком.
Взрывной волной в доме на улице Крауля открыло двери. Люди сообщили, что при этом тряслись стены, об этом передает телеканал "360".
Позднее на теплостанции заявили, что это был не взрыв, а проба резервного котла. Тестирование привело к кратковременному задымлению.
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