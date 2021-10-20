В Самаре загорелись 4 этажа жилого дома

Сообщение о серьезном инциденте зарегистрировали в Самаре. Уточняется, что загорелись четыре этажа высотного жилого дома.
В данный момент на месте работают экстренные службы, передает Пятый канал. Была проведена эвакуация жильцов. Информация о погибших и пострадавших не приводится.
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