Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину

В подмосковном Павловском Посаде два гражданина совершили противоправное деяние. Стало известно, что злоумышленники избили и ограбили мужчину.
Преступникам удалось разжиться чужим телефоном и банковской картой. На данный момент подозреваемые задержаны, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
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