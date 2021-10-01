В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком

В Свердловская области произошел серьезный инцидент. Одно из местных отделений полиции затопило кипятком.
По данным URA.ru, это произошло во время замены батарей. По факту случившегося организована проверка.
В Свердловская области произошел серьезный инцидент. Одно из местных отделений полиции затопило кипятком.
По данным URA.ru, это произошло во время замены батарей. По факту случившегося организована проверка.
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