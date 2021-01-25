В Тверской области обрушилось здание

В Тверской области случился инцидент. Уточняется, что в Вышнем Волочке частично обрушилось четырехэтажного здания.
По данным сайта VSE42.RU, во время произошедшего внутри никого не было. На месте работают спасатели.
В Тверской области случился инцидент. Уточняется, что в Вышнем Волочке частично обрушилось четырехэтажного здания.
По данным сайта VSE42.RU, во время произошедшего внутри никого не было. На месте работают спасатели.
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