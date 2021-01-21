В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз

Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Четверг
21 января
Лента новостей
20:28
Ивлеева едва не провалилась под лед из-за собственной беспечности
20:14
В Перми чудом выжил зацепившийся за вращающуюся щетку работник автомойки
20:03
"Справедливая Россия" начала слияние с партиями "Патриоты России" и "За правду"
19:21
В центре Москвы водитель иномарки сбил известную актрису
19:06
Не могла дышать: Риту Дакоту с приступом госпитализировали и экстренно подключили к капельнце
19:03
"Красавица": дочь Маликова возбудила народ
18:58
В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек
18:34
Еще один не выдержал? Брак голливудской звезды трещит по швам после карантина
18:30
"Время пришло!": Катя Лель вызвала ажиотаж странным заявлением
18:23
Скрывающая детей звезда Comedy Woman рассказала о проблемах в семье
18:08
Эксперт Усов о переносе чемпионата по хоккею из Белоруссии: Идеологический проигрыш Лукашенко
18:00
Политолог Бардин о первых указах Байдена: Действует в ущерб американскому обществу
17:57
37-летняя Алсу заговорила о новой беременности
17:47
Умерла бывшая жена Алена Делона
17:47
"Зачем из веры делать шоу?: экспериментирующая в проруби Снаткина получила нагоняй
17:39
"В постели он был очень нежным": очередная пассия забеременела от Краско
17:37
Гордона экстренно госпитализировали в коронавирусом
17:27
"Ощущение грязи и мерзости": Хилькевич простила пристававшего к ней извращенца
17:15
Билан спускает миллионы на роскошный отдых в разгар пандемии
17:14
Меркель захотела помочь России в регистрации "Спутник V" в ЕС
17:12
"Не могу в это поверить": истребительница вампиров Баффи отпраздновала 40-летие
17:04
Политолог Сивицкий: Москва готовит новые инструменты принуждения Лукашенко
17:02
"Очень хороший партнер": Цымбалюк-Романовская раскрыла всю правду о романе с Шаляпиным
17:01
В ЯНАО убивший рабочего машинист бульдозера избежал тюрьмы
16:42
Наплевала на Тимати: новый поклонник Решетовой запретил ей страдать
16:26
Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой
16:20
"Пришел, просил прощения": звезда "Холопа" об итогах обнародования конфликта с коллегой
16:09
Высоцкая истязает себя голодовками
16:05
"Талантливый и работоспособный": Газманов облизал Моргенштерна с головы до ног
15:55
"Военный трибунал": защитник обиженного Киркорова намерен идти до конца
15:52
"Семья Полину заблокировала": Борисова откровенно о конфликте дочери с бывшим мужем
15:41
Федора Емельяненко госпитализировали в ковидную больницу
15:33
Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
15:33
Бузова пережила унижение в день своего рождения
15:29
"Ребенку нужна забота": звезда "Дома-2" забрала сына от бывшей жены
15:26
Руки привязаны к изголовью: появились постельные фото актрисы "Крепостной"
15:13
"Он вообще не при делах": Джигурда встал грудью за оскорбленного Киркорова
15:12
Обещание Лукашенко уйти в отставку в течение года-полутора развеялось – эксперт Наумчик
15:01
Ида Галич сделала заявление о судьбе ребенка после развода с мужем
14:50
Тает на глазах: изможденный вид известного актера поверг в шок
14:45
Собчак шокировала Бузову неожиданной выходкой
14:36
В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки
14:29
Бывшего хоккеиста нашли мертвым под Петербургом
14:25
В инаугурации Байдена нашли связь с Пугачевой
14:25
Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска
14:20
Обнародованы новые детали состояния тяжелобольной Фрейндлих
14:14
"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
14:14
В сеть включили первый энергоблок Белорусской АЭС
14:07
Бил, плевался и хрюкал в лицо: известная актриса рассказала об издевательствах мужа
14:06
Алибасову грозит реальный уголовный срок
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Регионы
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
К медикам за помощью обратились родители учеников Подмосковья с жалобами на плохое самочувствие своих детей. Со слов регионального Министерства образования, известно о 96 случаях обращений. По делу о массовом заболевании учеников проводится проверка.
прочитано 85 раз

Ученикам школы №5 города Электросталь стало плохо во вторник, 19 января, сообщает телеканал "360". Отмечается, что точный диагноз пока не поставлен, но врачи уверены в том, что это кишечная инфекция. У всех юных пациентов есть схожие симптомы: слабость, тошнота и высокая температура.

Стоит отметить, что такая вспышка болезни может иметь отношение к школьной столовой. Известно, что детское питание тут организует компания ООО "КП Экопродукт".

Врачи утверждают, что кишечными инфекциями чаще всего болеют дети дошкольного возраста и младших классов. Возможная причина – некачественной питание. Несмотря на это, пока рано делать конкретные выводы, специалисты продолжают искать источник заболевания. Заметим, что в региональной школе уже работают специалисты, которые взяли анализы у работников учреждения, а также у людей, которые контактировали с заболевшими учениками.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

21 января 2021, 20:27

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог Дзермант об итогах правления Трампа: Система его съела
Джо Байден официально вступил в должность президента США
Эксперт Межуев оценил вероятность революции в Белоруссии при Байдене
Политолог Марголин о частом появлении Лукашенко с собакой: Больше никому не доверяет

Шоу-бизнес

Собчак шокировала Бузову неожиданной выходкой
В инаугурации Байдена нашли связь с Пугачевой
Обнародованы новые детали состояния тяжелобольной Фрейндлих
"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Алкоголь, веники для бани и белье: Волочкова до рассвета отмечала 45-летие

Гости солнечного Кавказа поздравили балерину
Шоу-бизнес

Так и не смогла похудеть: Подольская рассказала о страхе измены мужа

Певица не хочет рушить семью
Шоу-бизнес

Любовница солиста группы "Корни" потеряла ребенка после драки с его женой

Александр Бердников вновь попал в скандал

Шоу-бизнес

Смотрит часами на прекрасных незнакомцев: подруга рассказала о состоянии перенесшей инсульт Светличной

Она верит в прекрасное будущее

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+