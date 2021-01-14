В Шахтах конфликт заключенных обернулся убийством. Уточняется, что один зек ударил оппонента самодельным ножом.
Злоумышленник на данный момент задержан, передает "Царьград". По факту случившегося возбудили дело.
В Шахтах конфликт заключенных обернулся убийством. Уточняется, что один зек ударил оппонента самодельным ножом.
Злоумышленник на данный момент задержан, передает "Царьград". По факту случившегося возбудили дело.
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