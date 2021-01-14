В Екатеринбурге мигранты устроили дебош

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В Екатеринбурга правоохранительные органы пресекли дебош, который устроили мигранты, Инцидент произошел в центре временного содержания иностранцев.

Виновником случившегося стал приезжий мужчина. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает Пятый канал.