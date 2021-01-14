Жители Серпухова пожаловались на стреляющего из пулемета мужчину

Серьезный инцидент произошел в подмосковном Серпухове. Местные жители перепугались из-за мужчине, который периодически стрелял из огнестрельного оружия.
Правоохранители наведались в квартиру к подозреваемому, где обнаружили пулемет и патроны к нему. По факту случившегося организована проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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