Космонавту Леонову поставят памятник в его родном селе

Министерство культуры Кемеровской области сообщило о решении установить памятник космонавту Алексею Леонову в его родном селе Листвянка Тисульского района Кузбасса, передает сайт VSE42.RU. Работы по установке семиметрового монумента должны будут завершиться еще до годовщины смерти первого в мире человека, вышедшего в открытый космос – до 11 октября.
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