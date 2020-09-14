В Иркутской области мужчину арестовали за убийство 26-летней давности

В Иркутской области арестовали мужчину по подозрению в тяжком преступлении. Следствие полагает, что он убил человека в далеком 1994-ом году.
По данным Life, все это время подозреваемый скрывался в Казахстане, но потом все-таки вернулся в Россию. Задержанный дал признательные показания.
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