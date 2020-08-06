В Талдоме задержали убившего сына мужчину

В городе Талдом Московской области суд посадил под арест мужчину, который до смерти забил своего шестилетнего сына, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сперва он пытался убедить правоохранительные органы, что ребенок просто упал с лестницы.
Однако эксперты зафиксировали на теле несчастного следы от по меньшей мере 20 ударов. Во врем допроса злоумышленник сознался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на время расследования которого отец-убийца посажен под арест.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
В каких городах трудно выживать???
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
Я не люблю людей
Пластика как у Пугачевой