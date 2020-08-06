При пожаре под Москвой погибли люди

В частном доме на Большой Серпуховской улице в Подольске Московской области произошел пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". К моменту приезда экстренных служб огонь успел распространиться на площадь в 40 квадратных метров. Возгорание локализовали, а затем ликвидировали. В доме пожарные обнаружили тела двух человек.
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