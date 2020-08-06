В Перми задержали ехавших в Москву дебоширов

В Перми правоохранители задержали ехавших из Екатеринбурга в Москву мужчин. Граждане распивали в поезде алкоголь, вели себя неприлично и не реагировали на замечания окружающих.
Злоумышленники были доставлены в отделение полиции. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.
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