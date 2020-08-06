В Астрахани ребенка убило бетонной плитой

В Астрахани произошел чудовищный случай. Гулявшего во дворе ребенка придавило бетонной плитой. От полученных травм мальчик скончался.
Местная жительница назвала подобные конструкции "приветом из прошлого". Следователи выясняют обстоятельства происшествия, передает телеканал "360".
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