В Красноярске торговцы устроили перестрелку возле рынка

В Красноярске возле рынка "Южный-2" случилось ЧП. Торговцы устроили перестрелку из-за локального конфликта.
По данным СМИ, причиной стали разногласия из-за женщины. Полицейские задержали нарушителей порядка.
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