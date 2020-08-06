В Ставрополе конфликт из-за долга закончился поножовщиной

В одном из парков в Ставрополе было совершено преступление. По данным СМИ, несколько мужчин затеяли потасовку из-за долга.
В ходе конфликта один участник ранил другого ножом. Пострадавшему оказали первую помощь, он жив. Обстоятельства случившегося выясняются.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
Я не люблю людей
Пластика как у Пугачевой