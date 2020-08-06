В Ставрополе конфликт из-за долга закончился поножовщиной

В одном из парков в Ставрополе было совершено преступление. По данным СМИ, несколько мужчин затеяли потасовку из-за долга.

В ходе конфликта один участник ранил другого ножом. Пострадавшему оказали первую помощь, он жив. Обстоятельства случившегося выясняются.