В Саратовской области освободившийся из тюрьмы россиянин изнасиловал женщину

В Саратовской области освободившийся из тюрьмы гражданин первым делом совершил тяжкое преступление. Злоумышленник напал на молодую женщину и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Преступника удалось оперативно задержать. В скором времени мужчина вернется в привычное для него место.