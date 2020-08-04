В Саратовской области освободившийся из тюрьмы россиянин изнасиловал женщину

В Саратовской области освободившийся из тюрьмы гражданин первым делом совершил тяжкое преступление. Злоумышленник напал на молодую женщину и, угрожая ножом, изнасиловал ее.
Преступника удалось оперативно задержать. В скором времени мужчина вернется в привычное для него место.
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
ПТУ
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Питер и расчлененка
Толстые мужики это дно
Обожаю мулаток
Кто ваш любимый политик?