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В Петербурге из-за возгорания эвакуировали школу


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В одной из школ Санкт-Петербурга произошло возгорание. Из здания учебного учреждения пришлось эвакуировать десятки человек.

По данным RT, причиной случившегося стало короткое замыкание. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Автор: 31 августа 2020, 18:35 Источник: RT ✓ Надежный источник

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