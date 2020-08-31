В Петербурге из-за возгорания эвакуировали школу

В одной из школ Санкт-Петербурга произошло возгорание. Из здания учебного учреждения пришлось эвакуировать десятки человек.
По данным RT, причиной случившегося стало короткое замыкание. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
В одной из школ Санкт-Петербурга произошло возгорание. Из здания учебного учреждения пришлось эвакуировать десятки человек.
По данным RT, причиной случившегося стало короткое замыкание. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
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