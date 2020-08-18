В Петербурге после массовой драки скончался мужчина

В Санкт-Петербурге после массовой драки умер молодой парень. Известно, что пострадавший сбежал из медучреждения, после чего скончался от кровоизлияния в мозг.
По данным СМИ, петербуржец получил травмы в потасовке возле питейного заведения. По факту случившегося проводится проверка.
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