В Петербурге после массовой драки скончался мужчина

В Санкт-Петербурге после массовой драки умер молодой парень. Известно, что пострадавший сбежал из медучреждения, после чего скончался от кровоизлияния в мозг.

По данным СМИ, петербуржец получил травмы в потасовке возле питейного заведения. По факту случившегося проводится проверка.