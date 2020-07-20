Ударивший кондуктора трамвая кузбассовец задержан полицией

Сотрудники полиции задержали кузбассовца, который применил физическую силу по отношению к кондуктору трамвая. Уточняется, что в момент совершения противоправного деяния россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанным оказался безработный гражданин. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Украинская кровь
Напились на свадьбе изменила мужу
Влюбился в маму друга
Как мужики так быстро находят замену?
Кто ходил?
Стоит ли мстить?
Повелась на бабки