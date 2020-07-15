Кузбассовец ограбил подростка за отказ купить алкоголь

Кузбассовцу грозит уголовное наказание за совершение тяжкого преступления. Известно, что подозреваемый попросил подростка купить ему алкоголь и, получив отказ, отобрал у парня мобильный телефон.
Мать потерпевшего написала заявление в правоохранительные органы. Полицейские возбудили по факту случившегося уголовное дело.
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