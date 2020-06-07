Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье

В чистом поле возле города Ногинск Московской области был обнаружен 16-летний юноша, о пропаже которого сообщалось до этого. Мальчик жив. Сообщается, что его на протяжении 36 часов держали в заложниках.
Отец похищенного – адвокат Константин Скрыпник – уверен, что произошедшее связано с делом группировки Аслана Гагиева. В банду входили свыше полусотни человек. С 2004 года, как сообщается, преступники убили больше 40 человек, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов.
Юрист проходит по делу как свидетель. Он считает, что похищение могло быть организовано для того, чтобы заставить его отказаться от дачи показаний.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Всё таки кто тут осведомительница
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Хотите жить в Европе?