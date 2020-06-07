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Сына адвоката нашли связанным в Подмосковье

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В чистом поле возле города Ногинск Московской области был обнаружен 16-летний юноша, о пропаже которого сообщалось до этого. Мальчик жив. Сообщается, что его на протяжении 36 часов держали в заложниках.

Отец похищенного – адвокат Константин Скрыпник – уверен, что произошедшее связано с делом группировки Аслана Гагиева. В банду входили свыше полусотни человек. С 2004 года, как сообщается, преступники убили больше 40 человек, среди которых были и сотрудники правоохранительных органов.

Юрист проходит по делу как свидетель. Он считает, что похищение могло быть организовано для того, чтобы заставить его отказаться от дачи показаний.

Автор: 7 июня 2020, 14:26 Источник: телеграм-канал Baza ✓ Надежный источник

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