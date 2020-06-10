Экс-чиновница отсудила 120 тысяч у семьи сбитого ребенка

Суд обязал выплатить бывшей сотруднице Министерства образования и науки Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. Это компенсация за повреждения ее автомобиля Volkswagen, которые нанес 12-летний велосипедист. ДТП случилось в деревне Юркино под Мурманском в июле 2018 года.

У ребенка были диагностированы многочисленные ушибы, перелом челюсти и сотрясение мозга. За два года ему удалось восстановиться лишь частично – выбитые во время аварии зубы вставить получится только после 25 лет, передает "Царьград". Теперь родным мальчика придется заплатить за царапины на корпусе иномарки и сломанное боковое зеркало.