Грабитель напал на пассажирку следовавшего в Петербург поезда

Грабитель напал на пассажирку электропоезда Луга – Санкт-Петербург. Потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает ИА "Невские новости".

Как удалось выяснить правоохранителям, в вагоне к женщине подошел неизвестный мужчина и приставил нож к горлу. Злоумышленник, угрожая расправой, потребовал отдать ему все деньги. Женщина начала звать на помощь, и тогда грабитель испугался и выскочил из электрички на станции Толмачево.

Через некоторое время полицейским удалось задержать правонарушителя. Им оказался 44-летний безработный. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.