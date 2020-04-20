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Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

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На Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Эксперты полагают, что в будущем данное явление может повториться.

Издание ТВ Центр опубликовало видео, на котором было зафиксировано произошедшее. Стоит отметить, что Ключевская Сопка признан самым высоким вулканом на Евразийском материке.

20 апреля 2020, 18:57

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