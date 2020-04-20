Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

На Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Эксперты полагают, что в будущем данное явление может повториться.
Издание ТВ Центр опубликовало видео, на котором было зафиксировано произошедшее. Стоит отметить, что Ключевская Сопка признан самым высоким вулканом на Евразийском материке.
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