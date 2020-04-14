Пострадали дети: в Петербурге произошла массовая авария

Вечером 13 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случилось массовое ДТП. На Дунайском проспекте водитель машины Chevrolet наехал на автомобили Opel и Volkswagen.
Травмы получили двое несовершеннолетних, которые находились в машине Opel. Их доставили в детскую городскую больницу. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает газета "Петербургский дневник".
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