Пострадали дети: в Петербурге произошла массовая авария

Вечером 13 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случилось массовое ДТП. На Дунайском проспекте водитель машины Chevrolet наехал на автомобили Opel и Volkswagen.

Травмы получили двое несовершеннолетних, которые находились в машине Opel. Их доставили в детскую городскую больницу. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает газета "Петербургский дневник".