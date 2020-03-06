Житель Карелии обстрелял из пистолета окно подруги

В Медвежьегорске вынесен приговор 30-летнему местному жителю. Из мести он обстрелял окно квартиры знакомой.
По данным FlashNord, нетрезвый гражданин пришел вечером в гости, но женщина не открыла дверь. Разозлившись, мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в окно квартиры. По решению суда он должен провести 300 часов на обязательных работах.
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