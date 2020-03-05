Под Москвой выпивший чистящее средство ребенок срочно госпитализирован

Специалисты Ивантеевской больницы спали жизнь двухлетнего ребенка, который выпил чистящее средство. Отмечается, что малыш поступил в реанимацию с острым химическим отравлением.
При осмотре у пострадавшего выявили ожог ротовой полости. Ребенку немедленно сделали промывание желудка. Сейчас малыш находится в больнице под наблюдением врачей, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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