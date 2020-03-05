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Регионы

Под Москвой обстреляли окна машины пенсионера

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В подмосковном Солнечногорске ищут злоумышленников, которые повредили машину марки Renault Logan. Дочь пострадавшего пенсионера написала сообщение в соцсетях и рассказала о случившемся.

"Обстреляли окна машины и выбили стекла ногами на улице Красной! На месте нашли металлические шарики. Причину не знаем, рядом стоящие машины целые. Видимо, делали намеренно", – цитирует девушку сайт "Подмосковье сегодня". По мнению члена Московской областной коллегии адвокатов Ирины Зуй, поступок неизвестных в отношении автомобиля пожилого мужчины попадает под уголовную ответственность по статье "Хулиганство".

5 марта 2020, 16:56

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