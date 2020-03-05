На Урале умер известный колдун

В Екатеринбурге скончался Антон Симаков. Он называл себя магистром магии вуду.
По данным Ura.ru, со 2 марта Симаков перестал выходить на связь, телефон был отключен. Позже стало известно, что магу стало плохо, и его госпитализировали. В этот же день он умер. Официальных подтверждений данной информации пока нет.
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