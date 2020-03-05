В Архангельской области мужчина убил соседа из-за громких стонов

В Архангельской области пациент избил до смерти соседа по палате. Виновным признали 67-летнего россиянина.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что находившийся с ним в одной палате громко стонал и мешал отдыхать. Мужчине дали семь лет колонии строгого режима, пишет FlashNord.
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