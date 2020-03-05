В Кемеровской области пенсионерка погибла под колесами пассажирского поезда

Пассажирский поезд, следовавший из Новосибирска в Красноярск, сбил 64-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, пишет РИА ФАН.
По данным телеканала "360", пенсионерка переходила железную дорогу в населенном пункте Тайга. Машинист подал сигнал и начал экстренное торможение, но женщина не успела отреагировать. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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