В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пять мужчин, подозреваемых в похищении человека. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Согласно предварительной версии, в апреле 2017 года подозреваемые представились сотрудниками полиции мужчине на Тихоокеанской улице в Санкт-Петербурге. Угрожая оружием, они похитили его и отвезли в неизвестное место.
Там злоумышленники жестоко избили жертву и потребовали отдать им 50 тысяч рублей за освобождение. Мужчина смог самостоятельно сбежать. О случившемся он сообщил в полицию, передает ИА "Невские новости".
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