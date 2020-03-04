Под Петербургом поезд насмерть сбил пенсионера

В Ленинградской области поезд сбил пожилого мужчину. ЧП случилось в районе железнодорожной станции Новое Мозино, сообщает Spbdnevnik.ru.
По предварительным данным, пенсионер переходил пути в неположенном месте и не заметил приближающейся электрички. От полученных травм он скончался на месте. В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства трагедии.
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