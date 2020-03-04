Под Москвой умер придавленный баскетбольной установкой курсант

В подмосковном Пушкино первокурсник Академии государственной противопожарной службы МЧС умер после того, как его придавило баскетбольной установкой. Несчастный случай произошел в спортзале загородного учебного центра.
"Во время плановой уборки группа курсантов производила мытье пола. При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта. В результате молодому человеку причинены травмы, несовместимые с жизнью", – цитирует источник сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза.
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